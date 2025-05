Paolo Bertolucci ansia per Matteo Berrettini | cosa sta succedendo

Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. È vero, gli occhi di tutto il mondo del tennis saranno puntati sul numero uno del ranking Atp. Ma l'altoatesino non gioca una gara ufficiale da tre mesi. E, nel frattempo, i suoi connazionali hanno vinto e convinto in giro per il mondo. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci ha lanciato l'allarme su Matteo Berrettini. Le condizioni fisiche di Berretto, dopo il ritiro da Madrid, sono ancora un'incognita. Roma batte Madrid, almeno sulla carta. Manca sempre meno agli Internazionali d'Italia, il torneo sulla terra rossa - storicamente molto gradita agli spagnoli - che si gioca nel nostro Paese. L'Italia, rispetto agli scorsi anni, vanta una squadra sensazionale. Oltre a Jannik Sinner - che farà rientro proprio nella Capitale, ci sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Arnaldi. È vero, gli occhi di tutto il mondo del tennis saranno puntati sul numero uno del ranking Atp. Ma l'altoatesino non gioca una gara ufficiale da tre mesi. E, nel frattempo, i suoi connazionali hanno vinto e convinto in giro per il mondo. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha lanciato l'allarme su. Le condizioni fisiche di Berretto, dopo il ritiro da Madrid, sono ancora un'incognita.

Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate - Torna in libreria La casa del poeta Ventiquattro estati a Casarola con Attilio Bertolucci (La nave di Teseo «i Delfini», pp. XVI-224, € 20,00), che costituisce il resoconto della frequentazione […] The post Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Sinner: “Per un atleta normale servirebbero 2 tornei, a lui…” - Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis. 🔗oasport.it

“Il silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso Sinner mi ferisce”: lo sfogo di Paolo Bertolucci - L’ex tennista e commentatore televisivo Paolo Bertolucci ha scritto sul proprio profilo X un post carico di amarezza: “L’assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce“. All’Adnkronos, il 73enne ha spiegato il senso del suo intervento social a proposito della sospensione di 3 mesi dell’altoatesino dopo il patteggiamento con la Wada riguardo il caso Clostebol. 🔗ilfattoquotidiano.it

