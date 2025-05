Paolo Andreucci pronto per il Rally Adriatico dopo il successo in Val d' Orcia

© Sport.quotidiano.net - Paolo Andreucci pronto per il Rally Adriatico dopo il successo in Val d'Orcia dopo il brillante successo al Rally della Val d’Orcia, Paolo Andreucci e il suo navigatore Rudy Briani sono pronti a tornare in gara questo fine settimana al Rally Adriatico, da oggi. E’ il secondo appuntamento del campionato italiano Rally "Terra". Il pluricampione italiano, affiancato alle note da Briani, sarà nuovamente al volante della Citroën C3 Rally2 del Team H Sport, equipaggiata con pneumatici MRF Tyres e supportato dalla Scuderia Ro Racing.Forte del quarto posto ottenuto nella gara inaugurale e della recente vittoria in Val d’Orcia, Andreucci occupa, attualmente, la seconda posizione nella classifica generale ed è determinato a sferrare un nuovo attacco nella corsa al titolo. Oggi, fino alle 12,30, le verifiche tecniche e, a seguire, lo shakedown dalle 14.45 alle 17. dopo i concorrenti raggiungeranno Cingoli per il riordinamento notturno. 🔗 il brillantealdella Val d’e il suo navigatore Rudy Briani sono pronti a tornare in gara questo fine settimana al, da oggi. E’ il secondo appuntamento del campionato italiano"Terra". Il pluricampione italiano, affiancato alle note da Briani, sarà nuovamente al volante della Citroën C32 del Team H Sport, equipaggiata con pneumatici MRF Tyres e supportato dalla Scuderia Ro Racing.Forte del quarto posto ottenuto nella gara inaugurale e della recente vittoria in Val d’occupa, attualmente, la seconda posizione nella classifica generale ed è determinato a sferrare un nuovo attacco nella corsa al titolo. Oggi, fino alle 12,30, le verifiche tecniche e, a seguire, lo shakedown dalle 14.45 alle 17.i concorrenti raggiungeranno Cingoli per il riordinamento notturno. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Il Rally della Val d’Orcia al pluricampione italiano Paolo Andreucci - RADICOFANI – Paolo Andreucci è il vincitore del 16esimo Rally della Val d’Orcia, manifestazione organizzata da Radicofani Motorsport valida come appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il pluricampione garfagnino, al volante della Citroën C3 Rally2 schierata dal team H-Sport e condivisa con il copilota Rudy Briani, si è portato al vertice della classifica dopo la prima prova della domenica, sfruttando al meglio la conoscenza dell’esemplare equipaggiato con pneumatici Mrf Tyres. 🔗corrieretoscano.it

Ciocco, Zanin pronto per la gr Yaris rally cup - Il Campionato Italiano Assoluto Rally è pronto ad accendere il semaforo verde sulla stagione 2025 e con esso altre serie sono già ai nastri di partenza. Tra queste la GR Yaris Rally Cup, monomarca di casa Toyota tra i più ambiti a livello nazionale, con Xmotors Team che schiererà uno dei suoi... 🔗trevisotoday.it

Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori - Arezzo, 26 febbraio 2025 – Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori. L’appuntamento - organizzato da Scuderia Etruria SCRL ed in programma nel fine settimana – è valido come appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, del Campionato Italiano Rally Auto Classiche e del Trofeo Abarth A112 Yokohama. Settantasei le vetture che sfileranno venerdì dalla partenza di Arezzo e che, fino a sabato sera, saranno sotto i riflettori di un appuntamento che proporrà agli appassionati otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri ... 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

