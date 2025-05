Palmiero | Dispiace per la sconfitta ma alzare la Coppa davanti ai tifosi è un’emozione unica Ora voglio riprendermi la Serie B

© Avellinotoday.it - Palmiero: “Dispiace per la sconfitta, ma alzare la Coppa davanti ai tifosi è un’emozione unica. Ora voglio riprendermi la Serie B” Palmiero ha commentato con lucidità e un pizzico di rammarico l’andamento del match, ma anche con orgoglio la conquista della Coppa e l’affetto del pubblico biancoverde:Sulla partita contro il Padova: “Sì, ovviamente ci Dispiace non aver. 🔗 Al termine della gara persa contro il Padova, Lucaha commentato con lucidità e un pizzico di rammarico l’andamento del match, ma anche con orgoglio la conquista dellae l’affetto del pubblico biancoverde:Sulla partita contro il Padova: “Sì, ovviamente cinon aver. 🔗 Avellinotoday.it

Australia: Dutton ammette sconfitta, mi dispiace ma ricostruiremo - Milano, 3 mag. (LaPresse) – Il candidato premier per la coalizione conservatrice all’opposizione, Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta alle elezioni generale in Australia. “Ora, non abbiamo fatto abbastanza bene durante questa campagna. Questo è evidente stasera e me ne assumo la piena responsabilità”, ha detto parlando dalla sede del Partito Liberale. Questa “non è la nostra serata”, ha aggiunto, “mi dispiace. 🔗lapresse.it

Fiorentina, Palladino dopo la sconfitta ad Atene: «In questo momento della stagione bisogna alzare il livello. Al ritorno…» - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro la squadra greca. Le parole Dopo la sconfitta della Fiorentina nella trasferta di Atene nella gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League, il tecnico viola Raffaele Palladino ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni […] 🔗calcionews24.com

Le interviste. Lollo: "Ci dispiace per la sconfitta . Ora dobbiamo rimboccarci le maniche» - "Ci dispiace per la sconfitta, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti": Lorenzo Lollo (foto) archivia così il ko rimediato dalla Robur a Foligno. Il centrocampista, rientrato dopo un lungo stop per un problema al polpaccio, e subito alle prese con un problema alla schiena (domenica era comunque in panchina) prova allora a spiegare cosa sta accadendo alla squadra. "Probabilmente sì, un po’ di personalità e di carattere ci sta mancando – ha detto a Radiosienatv –, ma per quanto la stagione non sia stata molto positiva, non è tutto da buttare. 🔗sport.quotidiano.net

