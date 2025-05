Pallavolo San Marco supera Volley Team Lunigiana e accede alla semifinale

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo San Marco supera Volley Team Lunigiana e accede alla semifinale Pallavolo San Marco3Volley Team Lunigiana0Pallavolo SAN Marco: Benvenuti A, Benvenuti V, Biagini, De Blasio, Fiaschi, Fornari,Pisani, Fusani, Scarzella, Venturini, Zanetti. All. Volpi.Volley Team Lunigiana: Andreini, Ascione, Baldini, Bongi,. Calani, Corradini, Gianetti, Laus, Moscatelli, Ottolini, Piola, Priolo, Scaldarella, Taddei. All. Bragoni.Arbitro: Grassi.Parziali: 2518, 2512, 2513.AVENZA – Con la bella vittoria ottenuta nell’ultima gara del campionato di Seconda Divisione femminile la Pallavolo San Marco ha concluso al secondo posto la regular season del girone A staccando il pass per la seconda fase. Particolarmente importante è stato quest’ultimo match che rappresentava un vero e proprio scontro diretto al vertice. Vincendolo le rossoblù del tecnico Volpi sono riuscite a scavalcare in extremis proprio le pari età lunigianesi. 🔗 SanSAN: Benvenuti A, Benvenuti V, Biagini, De Blasio, Fiaschi, Fornari,Pisani, Fusani, Scarzella, Venturini, Zanetti. All. Volpi.: Andreini, Ascione, Baldini, Bongi,. Calani, Corradini, Gianetti, Laus, Moscatelli, Ottolini, Piola, Priolo, Scaldarella, Taddei. All. Bragoni.Arbitro: Grassi.Parziali: 2518, 2512, 2513.AVENZA – Con la bella vittoria ottenuta nell’ultima gara del campionato di Seconda Divisione femminile laSanha concluso al secondo posto la regular season del girone A staccando il pass per la seconda fase. Particolarmente importante è stato quest’ultimo match che rappresentava un vero e proprio scontro diretto al vertice. Vincendolo le rossoblù del tecnico Volpi sono riuscite a scavalcare in extremis proprio le pari età lunigianesi. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

San Valentino, Marco Bocci e Snow party: cosa fare nel weekend - Eventi romantici, teatro e svago in arrivo con la guida con gli eventi clou del fine settimana. Ferzan Ozpetek torna al teatro con Magnifica presenza in replica anche venerdì. In città arriverà anche l'amato attore delle fiction Marco Bocci. Se volete inoltre passare una giornata di San Valentino... 🔗reggiotoday.it

L'icona del rock Patti Smith in concerto in Piazza San Marco - Un’icona del rock in un luogo unico: Patti Smith sceglie Piazza San Marco a Venezia per l’unica data estiva in Italia nel 2025, il 7 luglio, nell’ambito del Festival della Bellezza. La carismatica artista statunitense proporrà i suoi capolavori, canzoni che hanno fatto la storia del rock e... 🔗veneziatoday.it

Promozione. Altra giornata no per il Valdinievole Montecatini. Il San Marco Avenza esulta grazie a Raffi - SAN MARCO AVENZA 2 V. MONTECATINI 1 SAN MARCO AVENZA: Failli, Bonuccelli, Scremin, Barducci, Benedini, Orlandi, Seghi, Conti, Raffi, Marabese, Dell’Amico. A disp. Ricco, Toracca, Tonelli, Costi, Iaropoli, Panconi M, Verona, Corbani, Benedetti. All. Leone. VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi G, Fioretti, Isola, Torracchi, Musteqja, Fazzi, Shiqeri, Rosati, Lazzari. A disp. Agozzino, Pacini, Coselli, Calvani, Rossi, Del Sarto, Rugiati, Pagnini. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallavolo San Marco supera Volley Team Lunigiana e accede alla semifinale; Pallavolo: una grande ErmGroup si guadagna la “bella” a Sorrento dopo il 3-1 sui campani; A San Giustino la Romeo Sorrento punta alla vittoria per l'accesso alla finale dei playoff; Volley: la PromoPharma batte San Severino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pallavolo San Marco supera Volley Team Lunigiana e accede alla semifinale - La Pallavolo San Marco vince contro Volley Team Lunigiana e si qualifica per la semifinale contro Versilia Pietrasanta. 🔗msn.com

Pallavolo San Marco, vittoria casalinga per la selezione Under 17 femminile - AVENZA- Vittoria casalinga per la selezione Under 17 femminile della Pallavolo San Marco che sul parquet casalingo dell'Itis Galilei di via Campo d'Appio ha superato per tre set a zero le pari ... 🔗msn.com

Tag: Volley San Marco - Under 13 Volley Barga-Volley San Marco 1-2 25-18 | 22-25 | 18-25 È una sfida molto bella ed intensa quella tra Volley Barga e Pallavolo San Marco che si incontrano nella seconda giornata del ... 🔗giornaledibarga.it