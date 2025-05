Pallamano Playoffs 2025 | Pontinia batte Salerno Erice non sbaglia

Pontinia ed Ac Life Style Erice svettano nella prima giornata dei Playoffs di Serie A1 2025. La compagine laziale e le vincitrici della regular season dettano legge nella prima sfida valida come semifinale.Il primo match è stato il più avvincente, Pontinia ha battuto in casa Jomi Salerno per solo due punti (20-18). Le campane hanno tentato di recuperare nel finale sulle avversarie, l’obiettivo non è stato raggiunto prima della sirena finale.Decisamente più semplice il match che ha visto Ac Life Style Erice e Cassano Magnago. Le lombarde hanno infatti sofferto in Sicilia contro le temibili rivali, un duello a senso unico che si è concluso sul punteggio di 28-19.Appuntamento ora al 10 maggio per la gara 2 che potrebbe decidere la prima finalista dei Playoffs 2025. Ricordiamo che in caso di successo del team che oggi ha perso è prevista una gara 3 che il 14 maggio. 🔗 Adattivaed Ac Life Stylesvettano nella prima giornata deidi Serie A1. La compagine laziale e le vincitrici della regular season dettano legge nella prima sfida valida come semifinale.Il primo match è stato il più avvincente,ha battuto in casa Jomiper solo due punti (20-18). Le campane hanno tentato di recuperare nel finale sulle avversarie, l’obiettivo non è stato raggiunto prima della sirena finale.Decisamente più semplice il match che ha visto Ac Life Stylee Cassano Magnago. Le lombarde hanno infatti sofferto in Sicilia contro le temibili rivali, un duello a senso unico che si è concluso sul punteggio di 28-19.Appuntamento ora al 10 maggio per la gara 2 che potrebbe decidere la prima finalista dei. Ricordiamo che in caso di successo del team che oggi ha perso è prevista una gara 3 che il 14 maggio. 🔗 Oasport.it

