Palladino sprona la Fiorentina | sfida cruciale contro la Roma per l' Europa

© Sport.quotidiano.net - Palladino sprona la Fiorentina: sfida cruciale contro la Roma per l'Europa Palladino ha chiesto alla sua squadra di resettare completamente la testa, subito dopo la sconfitta di Siviglia. Perché se c’è un percorso, oltre a quello di Conference, che il tecnico proprio non vuol perdere d’occhio è quello in campionato che porta all’Europa. Grande, media o piccola che sia. Sa bene, del resto, l’ex Monza che la sfida di domani (ore 18) all’Olimpico contro la Roma vale ben quattro punti e una grossa fetta di conferma nei tornei Uefa anche nella prossima stagione: una vittoria nella Capitale vorrebbe dire infatti non solo scavalcare in classifica i giallorossi - imbattuti in Serie A da diciotto turni, quasi un girone intero - e portarsi almeno al 7° posto ma anche essere in vantaggio negli scontri diretti con la formazione di Ranieri, già battuta (sotto la gestione Juric) 5-1 nella sfida del Franchi a ottobre. 🔗 Raffaeleha chiesto alla sua squadra di resettare completamente la testa, subito dopo la sconfitta di Siviglia. Perché se c’è un percorso, oltre a quello di Conference, che il tecnico proprio non vuol perdere d’occhio è quello in campionato che porta all’. Grande, media o piccola che sia. Sa bene, del resto, l’ex Monza che ladi domani (ore 18) all’Olimpicolavale ben quattro punti e una grossa fetta di conferma nei tornei Uefa anche nella prossima stagione: una vittoria nella Capitale vorrebbe dire infatti non solo scavalcare in classifica i giallorossi - imbattuti in Serie A da diciotto turni, quasi un girone intero - e portarsi almeno al 7° posto ma anche essere in vantaggio negli scontri diretti con la formazione di Ranieri, già battuta (sotto la gestione Juric) 5-1 nelladel Franchi a ottobre. 🔗 Sport.quotidiano.net

