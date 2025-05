Pallacanestro Vigarano e Torino Teen Basket | sfida decisiva nei play out

L'anno passato, la Pallacanestro Vigarano si salvò al primo turno play out superando il Torino Teen Basket in due gare. Dal tardo pomeriggio di oggi (palla a due alle ore 18), Torino e Vigarano si sfideranno nel secondo turno play out e gara 1 risulterà già molto importante.Le torinesi, guidate da coach Ricchini, hanno perso la serie contro Ancona e vorranno rifarsi, idem Vigarano, che dovrà cancellare il doppio ko contro Moncalieri: chi perderà questa seconda serie, retrocederà in Serie B. Chi vincerà due gare su tre, invece, affronterà la vincente di Civitanova-Benevento nell'ultimo e decisivo turno.Dopo essere andate ad un passo dalla salvezza diretta, le torinesi sono pronte ad affrontare Vigarano, forti di un gruppo consolidato e pericoloso. I punti di forza? L'esperta Colli, come del resto Popovic, Giacomelli e Paleari, non dimenticando la lunga polacca Stawinska.

Pallacanestro Vigarano cade contro iVision Trieste, ai play out contro Moncalieri - Cade nell'ultimo parziale della gara contro l'iVision Trieste, la Pallacanestro Vigarano, a secco di punti per oltre 5', prima di rifarsi sotto fino al -7 (51-58 al 38'). Non basta. Trieste vince, Vigarano chiude ultima e ai play out affronterà Moncalieri. Buon debutto della guardia portoghese Vargas, top scorer con 19 punti e 8 rimbalzi in 35'. Doppia cifra per Valensin e Reani. Dall'altra parte del campo, decisiva l'ex Rosset (19 punti e 6 rimbalzi in 28'), ben coadiuvata da Sammartini e Miccoli.

