Palestra porte chiuse e telecamere

Una delle ultime segnalazioni che avevano creato più scalpore per quanto riguarda le intrusioni nella zona del Cubo, era stata quella legata alla palestra, frequentata nel pomeriggio dalle società sportive del territorio e dai loro giovani atleti, dei settori maschili e femminili. A questo aspetto è stata dedicata particolare rilevanza nel corso del sopralluogo effettuato dal sindaco Enzo Lattuca e dai suoi assessori, con in particellare Luca Ferrini e Christian Castorri che si sono confrontati coi referenti del club in quel momento presenti in campo e che in particolare hanno confermato le sgradite presenze registrate pure negli spogliatoi, dove in una circostanza è anche stato trovato un uomo intento a fare la doccia nell'ara riservata alla squadra femminile."Vale il tema cardine in base al quale il primo punto sta nell'allontanare le cattive frequentazioni dall'area.

