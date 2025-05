Palestina bagarre in Consiglio Il Pd | Azioni di solidarietà FdI sbotta | Sbagliato schierarsi

© Ilrestodelcarlino.it - Palestina, bagarre in Consiglio. Il Pd: "Azioni di solidarietà". FdI sbotta: "Sbagliato schierarsi" Palestina scatena la polemica tra la maggioranza e il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. Durante l’ultima seduta consiliare su proposta del gruppo di maggioranza Partito Democratico-Uniti al Centro per Castello-Sinistra per l’Ambiente, è stato approvato l’ordine del giorno intitolato "Azioni di solidarietà con il popolo palestinese, percorsi di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani", ma non senza strascichi polemici.Da una parte appunto la maggioranza, che ha parlato di un atto nato "dall’ascolto di associAzioni culturali e di promozione sociale del territorio che hanno sollecitato l’amministrazione a una presa di posizione sulla crisi umanitaria in corso in Palestina".Dall’altro il consigliere Bottiglieri, che ha esordito affermando che "pur condividendo l’aspirazione alla pace, esprimiamo perplessità sulla risoluzione in discussione presentata dalla maggioranza. 🔗 Un odg sullascatena la polemica tra la maggioranza e il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. Durante l’ultima seduta consiliare su proposta del gruppo di maggioranza Partito Democratico-Uniti al Centro per Castello-Sinistra per l’Ambiente, è stato approvato l’ordine del giorno intitolato "dicon il popolo palestinese, percorsi di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani", ma non senza strascichi polemici.Da una parte appunto la maggioranza, che ha parlato di un atto nato "dall’ascolto di associculturali e di promozione sociale del territorio che hanno sollecitato l’amministrazione a una presa di posizione sulla crisi umanitaria in corso in".Dall’altro il consigliere Bottiglieri, che ha esordito affermando che "pur condividendo l’aspirazione alla pace, esprimiamo perplessità sulla risoluzione in discussione presentata dalla maggioranza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Il Pd Puglia contro la norma anti-sindaci del Consiglio regionale: "Limita possibilità di candidarsi, pronti a votare l'abrogazione" - "L’8 aprile il Pd è pronto a votare la riforma della legge elettorale regionale che includa la doppia preferenza di genere e l’abrogazione della norma che limita la possibilità per i sindaci di candidarsi: una norma ingiusta, che priva le cittadine e i cittadini della facoltà di scegliere... 🔗baritoday.it

Dopo la bagarre la scampagnata a Ventotene. Il Pd convoca tutti sull’isola a tutela della “democrazia in pericolo” - Urla da stadio in Parlamento, gara all’insulto più sguaiato, bagarre contro la lesa maestà della premier Meloni al Manifesto-Vangelo di Ventotene. E, ultima trovata, una scampagnata nell’isola delle ponziane sperando in un caldo sole primaverile. Chissà che non ci scappi un tuffo nelle acque del Mare Nostrum a tutela della democrazia in pericolo. La trasferta mordi e fuggi è l’ultima trovata delle opposizioni ululanti, che hanno perso letteralmente la testa spiazzati dal fuor d’opera della premier. 🔗secoloditalia.it

Consulte di quartiere: bagarre in consiglio per il voto agli stranieri - Non tutti i novaresi residenti in città potranno votare per eleggere i portavoce delle nuove consulte di quartiere che nasceranno a Novara. Dopo due anni di lavoro bipartisan per mettere a punto il regolamento per ricreare una sorta di consigli di quartiere, che ormai non esistono più da... 🔗novaratoday.it

Cosa riportano altre fonti

Palestina, bagarre in Consiglio. Il Pd: Azioni di solidarietà. FdI sbotta: Sbagliato schierarsi; Bagarre in Consiglio, Malaguti: Sinistra e 'ProPal' prendano le distanze dai terroristi; Bagarre dopo il consiglio, consiglieri del centrodestra separati dalla polizia locale; Nordio e Piantedosi su Almasri: Vizi di forma e sicurezza pubblica. Bagarre in Parlamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Palestina, bagarre in Consiglio. Il Pd: "Azioni di solidarietà". FdI sbotta: "Sbagliato schierarsi" - L’odg promosso dalla maggioranza non piace al consigliere Bottiglieri, che decide di lasciare l’aula. I dem: "Grande amarezza, migliaia di innocenti pagano il prezzo di una violenza prolungata e devas ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Consiglio comunale, via libera al bilancio consuntivo 2024: avanzo di 33 milioni. Bagarre sugli insulti alla Brigata ebraica - Via libera all'approvazione del bilancio consuntivo 2024 del Comune, che tra le varie cifre vede un significativo avanzo di 33 milioni di euro. 🔗gazzettadiparma.it