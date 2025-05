© Laprimapagina.it - Palermo, la ” Divina”

, la ““( 17-08-19 L.63341 Proprietà Intellettiva Riservata )Di Vincenzo Calafiore3 Aprile 2025 Udine “, operaia dei sogni! “Vincenzo Calafiore Mio padre la sera, dopo una giornata di lavoro, entrava nella camera dove dormivamo noi, io e mio fratello; in ginocchio ai piedi del mio letto tirava fuori una scatola di scarpe dove c’erano le mie matite e quella bicolore, rossa e blu e un quaderno legato con un nastro rosso.Su cui annotavo quello che di notte mi passava per la mente, lui le chiamava poesie, per me invece erano la meraviglia della mia età, la sintesi di un sentire dentro, lo prendeva e si sdraiava sul suo letto e leggeva.Una notte mi era venuta l’esigenza di scrivere e dopo aver acceso la candela appoggiata sulla sedia,( la corrente elettrica di notte c’era e non c’era), tirai fuori da sotto il letto la scatola e presi il mio quaderno e con grande sorpresa trovai un biglietto scritto da mio padre: “Caro Enzo, fai attenzione, rileggi quello che scrivi. 🔗 Laprimapagina.it