Palazzuolo sul Senio | lupo in difficoltà nel torrente Rovigo Soccorso dai vigili del fuoco foto

Discarica emersa dalla frana a Palazzuolo sul Senio, Fratelli d’Italia chiede indagine conoscitiva - PALAZZUOLO SUL SENIO – Torna al centro del dibattito politico la maxidiscarica emersa sul territorio di Palazzuolo sul Senio dopo una frana. Fratelli d’Italia chiede un’indagine conoscitiva del consiglio regionale. “La situazione che il Mugello, il territorio e i suoi cittadini stanno vivendo, ha del grottesco. Ieri Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia ha partecipato alla missione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti a Palazzuolo sul Senio. 🔗corrieretoscano.it

Rave party a Palazzuolo sul Senio, 400 persone identificate - Palazzuolo sul Senio (Firenze), 11 marzo 2025 – Circa 400 persone e 100 veicoli identificati. È il bilancio dei controlli dei carabinieri di Borgo San Lorenzo avvenuti in occasione del rave party nella ex cava a Badia di Susinana di Palazzuolo sul Senio. I militari hanno riscontrato numerose violazioni sia amministrative che penali. Sono state segnalate cinque persone per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di marijuana, hashish, cocaina, ketamina e pasticche di droga sintetica. 🔗lanazione.it

Commissione ecomafie a Palazzuolo sul Senio: "Accertare eventuali responsabilità" - PALAZZUOLO (Firenze)Accertare le eventuali responsabilità, stimare i danni ambientali, tenere accesi i riflettori su un disastro ambientale che appare senza precedenti. Il caso della discarica scoperchiata da una frana dopo oltre mezzo secolo – con quintali di rifiuti finiti nel rio Rovigo a Palazzuolo sul Senio e nel fiume Santerno oltre il confine toscano – ha attirato l’attenzione della commissione ecomafie. 🔗lanazione.it

