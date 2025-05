Pakistan tensioni con India su Kashmir | effettuato test missile

Pakistan ha effettuato un test di lancio di un missile balistico mentre le tensioni con l'India stanno aumentando a seguito di un attentato che nei giorni scorsi ha causato 26 vittime nel Kashmir. Il missile terra-terra ha una gittata di 450 chilometri, ha affermato l'esercito Pakistano. Il lancio del sistema d'arma Abdali era finalizzato a garantire la "prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave", tra cui il sistema di navigazione avanzato del missile e le sue caratteristiche di manovrabilità potenziate, secondo una dichiarazione dell'esercito.

