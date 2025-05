Pago io Perché l’Uzbekistan si accolla le spese per 131 migranti deportati dagli Usa

© It.insideover.com - Pago io. Perché l’Uzbekistan si accolla le spese per 131 migranti deportati dagli Usa accollarsi le “spese di spedizione” (e adesso vedremo quali) per riportare in Asia Centrale 131 persone che erano immigrate illegalmente negli Stati Uniti. Un volo charter atterrato ieri, più i trasporti degli espulsi verso i Paesi d’origine. Perché in Uzbekistan arrivano non solo i clandestini uzbeki ma anche quelli del Kazakstan e del Kirgistan, di cui Mirzoyeyev ha deciso di prendersi cura.Si può capire che la battaglia contro i migranti stia molto a cuore alla Segretaria. 🔗 “Un grande apprezzamento al presidente Shavkat Mirziyoyev per la sua leadership”. Che cos’ha spinto Kristi Noem, ex agricoltrice, per quattro volte rappresentante del Sud Dakota alla Camera e da poco più di tre mesi segretaria alla Sicurezza interna degli Usa, a elogiare il presidente a lei sconosciuto del lontano Uzbekistan? La decisione presa da Mirziyoyev, ovvero:rsi le “di spedizione” (e adesso vedremo quali) per riportare in Asia Centrale 131 persone che erano immigrate illegalmente negli Stati Uniti. Un volo charter atterrato ieri, più i trasporti degli espulsi verso i Paesi d’origine.in Uzbekistan arrivano non solo i clandestini uzbeki ma anche quelli del Kazakstan e del Kirgistan, di cui Mirzoyeyev ha deciso di prendersi cura.Si può capire che la battaglia contro istia molto a cuore alla Segretaria. 🔗 It.insideover.com

Su altri siti se ne discute

“Non voglio fare del pietismo. Soffro di dolore cronico neuropatico, ho sbagliato un medico e da lì io pago per tutta la vita”: Dalila Di Lazzaro a Domenica In - Poche parole per iniziare ma chiare. L’attrice Dalila Di Lazzaro ha partecipato all’ultima puntata di “Domenica In” con il compagno e cantautore Manuel Pia. “Sono venuta qui perché non voglio fare del pietismo, – ha affermato Dalila – ma perché milioni di persone vogliono che io parli con la mia voce. Ci sono tante persone che soffrono del dolore cronico neuropatico”. Con il suo pragmatismo la Di Lazzaro ha poi tagliato corto: “Ho sbagliato un medico e da lì io pago per tutta la vita, ci sono tanti che soffrono. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan, la dura legge del caos. Conceição tra tensioni e smentite: "Sono un leader, pago io gli errori» - Non c’è confine, né fine, per ora: crisi, di fatto e a dir poco. Su sempre più punti, con sempre meno punti. Lontano da Milano i colloqui Cardinale-Ibrahimovic e Cardinale-Furlani: sui due distinti tavoli, i futuri equilibri rossoneri. Quelli presenti, intanto, sempre più per aria. Con Cardinale che, ieri, ha parlato. Ma non di Milan. Invitato al convegno “Costruire imperi sportivi con un taglio imprenditoriale“ ha citato il Liverpool come "esempio, la gente dovrebbe prenderne nota: compromesso tra lato sportivo, business e proprietà". 🔗sport.quotidiano.net

Mugello, con 'Stasera pago io!' arrivano nei teatri gli spettacoli per bambini - Firenze, 7 marzo 2025 - Al via da venerdì 21 marzo nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio la rassegna Stasera pago io!. La rassegna, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, arriva per la prima volta nel territorio del Mugello. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e le amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Vicchio e Barberino di Mugello. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Uzbekistan e i migranti deportati dagli Usa. 🔗Ne parlano su altre fonti