Pagelle Juve Sassuolo Primavera | finiti gli aggettivi per Vacca che crescita di Boufandar Crapisto e Finocchiaro illuminano VOTI

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Sassuolo Primavera: finiti gli aggettivi per Vacca, che crescita di Boufandar, Crapisto e Finocchiaro illuminano VOTI Pagelle Juve Sassuolo Primavera: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425Pagelle Juve Sassuolo Primavera: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425.TOP: Crapisto, Vacca e BoufandarFLOP:Radu 6 – Prima dell’infortunio gioca la sua solita partita pulita, senza imprecisioni e con sicurezza (Dal 27? Marcu 6,5 – Risponde presente in più occasioni quando il Sassuolo si fa sentire nel secondo tempo. Può poco sulla rete subita)Savio 6 – In difesa è quello che sfigura di meno, aiuta anche nella fase offensiva.Martinez Crous 6 – Balla molto la difesa contro una delle squadre più forti del campionato. Qualche bella chiusura ma anche qualche buco. Nel finale riesce a guidare il reparto e a reggereVerde 6 – Copia e incolla per il suo compagno di reparto. 🔗 di Nicolò Corradino: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425.TOP:FLOP:Radu 6 – Prima dell’infortunio gioca la sua solita partita pulita, senza imprecisioni e con sicurezza (Dal 27? Marcu 6,5 – Risponde presente in più occasioni quando ilsi fa sentire nel secondo tempo. Può poco sulla rete subita)Savio 6 – In difesa è quello che sfigura di meno, aiuta anche nella fase offensiva.Martinez Crous 6 – Balla molto la difesa contro una delle squadre più forti del campionato. Qualche bella chiusura ma anche qualche buco. Nel finale riesce a guidare il reparto e a reggereVerde 6 – Copia e incolla per il suo compagno di reparto. 🔗 Juventusnews24.com

