Pagelle Inter-Verona 1-0 | Asllani glaciale dal dischetto Zalewski migliore in campo

Inter batte il Verona 1-0 con un rigore di Asllani e resta a -3 dal Napoli capolista, fresco di vittoria a Lecce. Simone Inzaghi cambia undici giocatori rispetto alla semifinale di andata col Barcellona e porta a casa una vittoria che tiene aperto il campionato. Promosso Nicola Zalewski, migliore in campo, proprio come Asllani, ordinato e glaciale dal dischetto. Occasione persa invece per Zielinski e Frattesi. Sotto tono anche Correa e Arnautovic.InterMartinez 6Il Verona chiude con un solo tiro in porta. Serata tranquilla per il vice di SommerBisseck 6.5Nell'oltre 70% di possesso palla spiccano le sue verticalizzazioni. Rompe più volte le linee dialogando anche sulla trequarti (69? Dimarco 6 Controlla bene Tchatchoua) De Vrij 6.5Un'unica sbavatura: un'incomprensione con Darmian in area.

