Pagelle Inter Hellas Verona | brilla Asllani Zalewski funambolo! Arnautovic troppo lezioso e impreciso

Pagelle Inter Hellas Verona: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui Inter Hellas Verona, risultato finale di 1 a 0 nel match valevole per il 35° turno di Serie A: queste le nostre Pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Si incanala subito nella strada giusta la partita per i nerazzurri, con il calcio di rigore conquistato da Arnautovic per il tocco di mano di Valentini: penalty trasformato da Asllani. Poi la squadra di Inzaghi si diverte, ma non riesce a raddoppiare anche per la troppa leziosità da parte di alcuni Interpreti. Nel secondo tempo l’Hellas prova a creare qualcosa in più, senza risultare particolarmente pericoloso per la porta di Martinez.TOP a fine primo tempo: AsllaniFLOP a fine primo tempo: ArnautovicTOP a fine partita: AsllaniFLOP a fine partita: ArnautovicVoti Inter: Josep Martinez 6+; Bisseck 6+ (Dimarco 6), de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Darmian 6, Frattesi 6-, Asllani 7, Zielinski 6 (Mkhitaryan 6+), Zalewski 6,5 (Acerbi s. 🔗 di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui, risultato finale di 1 a 0 nel match valevole per il 35° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Si incanala subito nella strada giusta la partita per i nerazzurri, con il calcio di rigore conquistato daper il tocco di mano di Valentini: penalty trasformato da. Poi la squadra di Inzaghi si diverte, ma non riesce a raddoppiare anche per la troppa leziosità da parte di alcunipreti. Nel secondo tempo l’prova a creare qualcosa in più, senza risultare particolarmente pericoloso per la porta di Martinez.TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita:FLOP a fine partita:Voti: Josep Martinez 6+; Bisseck 6+ (Dimarco 6), de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Darmian 6, Frattesi 6-,7, Zielinski 6 (Mkhitaryan 6+),6,5 (Acerbi s. 🔗 Internews24.com

