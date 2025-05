PAGELLE E TABELLINO INTER-VERONA 1-0 | Asllani glaciale Correa non lascia tracce

Asllani non sbaglia dal dischetto (LaPresse) – Calciomercato.it

INTER
Martinez 6
Bisseck 6 (68' Dimarco 6)
De Vrij 6,5
Carlos Augusto 6,5
Darmian 6
Frattesi 5
Asllani 7,5
Zielinski 6 (68' Mkhitaryan 6)
Zalewski 7 (84' Acerbi SV)
Correa 5
Arnautovic 5,5 (77' Taremi SV)
Allenatore: Farris 6,5

TOP INTER: Asllani 7,5 – Prestazione alla Calhanoglu. Geometrie e sostanza, finalmente fa sentire il suo peso in cabina di regia. Dimostra personalità sul rigore: prende subito il pallone e dal dischetto è glaciale nel battere Montipò. Un segnale anche per il futuro e per la riconferma in nerazzurro.

FLOP INTER: Correa 4,5 – Palma del peggiore da condividere con lo spento Frattesi.

