Pagelle – Di Lorenzo fa il rugbista Rrahmani presidia la difesa | il calcio essenziale del Napoli di Conte

Ledi Lecce-0-1, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. A Lecce si celebra l’epifania della sofferenza che trasmuta nell’acme del contismo duro e puro e il giovane Meret usa soprattutto la cabeza, secondo dopo secondo. Il gestionismo azzurro, godimento nel godimento, ruota attorno a lui, ad Amir il pluricentenario (nel senso dei palloni giocati, ormai una legge azzurra) e al Caro Lobo. Questione di gonadi e di nervi. La traversa di tale Gaspar è un accidente soverchio che non devia il fato e poi c’è quella manata sul tiraccio maligno di Helgason rimpallato da Lobo. Viva Meret – 7DI. Quello di via del Mare non è un circo e l’Euroappuntato all’uopo diventa financhecon quei metri e con quelle rimesse laterali lucrate negli ultimi dieci minuti. Un’imago del. 🔗 Ilnapolista.it