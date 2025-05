Padre pregiudicato utilizza il figlio minorenne per prelevare e nascondere la coca Beccati con soldi droga e una pistola | arrestati entrambi a Mazara del Vallo

© Feedpress.me - Padre pregiudicato utilizza il figlio minorenne per prelevare e nascondere la coca. Beccati con soldi, droga e una pistola: arrestati entrambi a Mazara del Vallo Padre utilizzava il figlio minorenne e incensurato per nascondere e prelevare la cocaina : la polizia ha arrestato un pregiudicato di Mazara del Vallo e il figlio diciassettenne. Per l'uomo l'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento del Gip di Marsala che, su richiesta di quella Procura, ha disposto il carcere . Mentre per il minore le indagini sono state coordinate dalla Procura.

