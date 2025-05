Padre e figlia grossisti della marijuana | sequestrati 79 chili

Padre e figlia coinvolte in un giro di spaccio a cavallo tra Mestrino e Resana nel trevigiano. Il bilancio è importante: sequestrati 79 chili di marijuana e in manette l'uomo e la donna. A fine aprile i carabinieri della stazione di Mestrino nel corso di una perquisizione hanno scoperto il traffico.

