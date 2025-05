Padovan convinto | Inter quest’anno non vincerà nulla ma Inzaghi non rischia

© Inter-news.it - Padovan convinto: «Inter quest’anno non vincerà nulla, ma Inzaghi non rischia» Padovan, pronunciate questa mattina ai microfoni di Radio Radio, fanno rumore e alimentano il dibattito attorno alla stagione dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri non vinceranno nulla e la loro annata può già considerarsi finita.NO RISCHIO – Giancarlo Padovan prevede una stagione con zero titoli per l’Inter, ma salva così il tecnico: «Inzaghi secondo me ha fatto bene anche se non dovesse vincere nulla quest’anno all’Inter, ma mettiamo in conto qualche polemica qualora non dovesse vincere nulla. Io non credo che avverrà perché credo a quello che dice Marotta. Inzaghi ha lavorato bene. La finale di Champions League sarà al di sopra delle possibilità dell’Inter perché il Barcellona è più forte, ha più talento. La favorita per me resta il Barcellona, ma se l’Inter dovesse andare in finale di Champions League significa che ha fatto un miracolo. 🔗 Le parole di Giancarlo, pronunciate questa mattina ai microfoni di Radio Radio, fanno rumore e alimentano il dibattito attorno alla stagione dell’. Secondo il giornalista, i nerazzurri non vincerannoe la loro annata può già considerarsi finita.NO RISCHIO – Giancarloprevede una stagione con zero titoli per l’, ma salva così il tecnico: «secondo me ha fatto bene anche se non dovesse vincereall’, ma mettiamo in conto qualche polemica qualora non dovesse vincere. Io non credo che avverrà perché credo a quello che dice Marotta.ha lavorato bene. La finale di Champions League sarà al di sopra delle possibilità dell’perché il Barcellona è più forte, ha più talento. La favorita per me resta il Barcellona, ma se l’dovesse andare in finale di Champions League significa che ha fatto un miracolo. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Behrami convinto: «Inter? Quest’anno può vincere tutto». E su Inzaghi… - di RedazioneBehrami, l’ex giocatore ha parlato della stagione dell’Inter e della possibilità che le strade di Inzaghi e i nerazzurri possano dividersi: le sue parole Durante il tradizionale incontro del lunedì con ‘Step on Football’ su DAZN, Valon Behrami ha lasciato aperta la possibilità di una separazione tra l’Inter e Simone Inzaghi al termine della stagione, nel caso si conquistasse il Triplete, simile a quanto avvenne con José Mourinho nel 2010. 🔗internews24.com

Reijnders: «Esultanza? Voleva dire che Milano è rossonera! Quest’anno l’Inter non ci ha mai battuto…» - di RedazioneReijnders: «Esultanza? Voleva dire che Milano è rossonera! Quest’anno l’Inter non ci ha mai battuto…» Le parole del centrocampista rossonero Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha dichiarato: INDICARE LO STEMMA DEL MILAN DOPO LO 0-3 – «Voleva dire che Milano è rossonera, perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati». 🔗internews24.com

Bueno, il difensore del Feyenoord è sicuro: «Sono davvero convinto che possiamo battere l’Inter a San Siro» - di RedazioneBueno, il difensore è tornato sull’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord-Inter: le dichiarazioni dello spagnolo Hugo Bueno, difensore del Feyenoord, ha espresso una ferma convinzione sulla capacità della sua squadra di avanzare nel torneo e battere l’Inter nella prossima partita di Champions League a San Siro. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nel match di andata in Olanda, Bueno rimane ottimista. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Padovan: Scudetto? Ho sempre detto Inter, ma adesso punterei una fiche sul Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Padovan scommette: «Punto sul Napoli per un motivo. Inter squadra stanca» - Dopo l’ultima giornata di campionato, l’Inter è ancora prima a tre punti di differenza dal Napoli. Secondo Giancarlo Padovan, saranno i partenopei ... ma dispendiosa. Questo ti rigenera nella mente, ... 🔗inter-news.it

Padovan: “Inter, nel derby ho visto un sintomo davvero molto preoccupante! Parlare di crisi…” - In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento dell'Inter dopo il ko di ieri nel derby ... 🔗fcinter1908.it

Padovan controcorrente: "Napoli più vicino allo Scudetto dopo Bologna. Vi spiego" - Più di prima, perché più l'Inter va avanti in Champions League ... con un allenatore come Conte a guidarti in questo finale di stagione". "Se pagano un calo mentale, allora c'è la paura ... 🔗areanapoli.it