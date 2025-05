Ozzy Osbourne le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath

Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all'imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio. Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l'icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti. Sulle pagine del Guardian, il reverendo del metal ha dichiarato: "Ci sarò e farò del mio meglio, quello che posso fare è esserci". Per lo show che celebrerà un tributo all'iconica band metal ci sarà una super lineup composta da Metallica, Slayer, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Gojira, Lamb of God e Mastodon tra i tanti. Dopo che il cantante dei Tool, Maynard James Keenan, ha recentemente affermato che Osbourne (il quale non si esibisce in un concerto dal 31 dicembre 2018) avrà bisogno di "miracoli moderni" per salire sul palco, dati i suoi problemi di salute, Ozzy ha dichiarato di avere a che fare con molte cose.

Mister Movie | Ozzy Osbourne racconta i suoi problemi di salute nel documentario No Escape From Now - La leggendaria icona del rock Ozzy Osbourne ha deciso di condividere la sua difficile battaglia con i problemi di salute attraverso un nuovo documentario intitolato No Escape From Now, che verrà lanciato su Paramount+ entro la fine dell'anno. Ozzy Osbourne si racconta: il nuovo documentario sulla sua salute e la carriera Il film esplorerà le sfide affrontate dal cantante, dalle gravi conseguenze di una caduta avvenuta nel 2019 fino alla sua ultima esibizione con i Black Sabbath, prevista per il 5 luglio 2025. 🔗mistermovie.it

Pirati dei Caraibi: Ozzy Osbourne avrebbe potuto recitare nel franchise, ecco perché non è accaduto - Il frontman dei Black Sabbath avrebbe potuto unirsi al franchise con Johnny Depp come già aveva fatto Keith Richards Ozzy Osbourne avrebbe potuto partecipare al franchise di Pirati dei Caraibi se Sharon Osbourne non si fosse messa di mezzo. Dopo l'uscita del primo capitolo nel 2003, la saga ha prodotto cinque film, con Pirati dei Caraibi 6 attualmente in fase di sviluppo. Il cast era composto da molte star di rilievo, tra cui Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley. 🔗movieplayer.it

