Otto e Mezzo Italo Bocchino stronca Travaglio | Ossessivo

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Travaglio: "Ossessivo" Ottobre 2022 sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. E a marzo è stata registrata una crescita delle esportazioni (+7,5%) e un discreto avanzo commerciale. Eppure, di fronte ai numeri, c'è ancora chi vede nero. Come Marco Travaglio che, ospite di Otto e Mezzo, viene smentito direttamente da Italo Bocchino. "Io non traccerei un quadro pessimistico Ossessivo come ha fatto Travaglio - premette l'ex deputato - i numeri dicono altro. Per fortuna, con le statistiche, possiamo parlare di numeri veri". Bocchino infatti cita "quei giornali che hanno riportato i dati sulla crescita economica. Quest'ultima in Italia è dello 0,3 e supera quella di Francia e Germania". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42475954 Risultato? "Quando la Meloni dice che le cose vanno bene, indubbiamente vanno bene. 🔗 L'Istat certifica la crescita dell'Italia: dabre 2022 sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. E a marzo è stata registrata una crescita delle esportazioni (+7,5%) e un discreto avanzo commerciale. Eppure, di fronte ai numeri, c'è ancora chi vede nero. Come Marcoche, ospite di, viene smentito direttamente da. "Io non traccerei un quadro pessimisticocome ha fatto- premette l'ex deputato - i numeri dicono altro. Per fortuna, con le statistiche, possiamo parlare di numeri veri".infatti cita "quei giornali che hanno riportato i dati sulla crescita economica. Quest'ultima in Italia è dello 0,3 e supera quella di Francia e Germania". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42475954 Risultato? "Quando la Meloni dice che le cose vanno bene, indubbiamente vanno bene. 🔗 Liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Otto e Mezzo, Italo Bocchino sull'incontro Meloni-Trump: "Da italiano sono orgoglioso" - "Essere amico di Trump in questo momento non viene visto bene". A dirlo è Lilli Gruber che si rivolge direttamente a Italo Bocchino, ospite di Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 16 aprile su La7. "Io non sono d'accordo con voi - esordisce in dissenso con gli altri ospiti -, al posto di obbedienza vedo protagonismo e vedo il momento migliore: Meloni va a dire a Trump che i dazi sono errati e producono un problema sia all'Europa che agli Stati Uniti". 🔗liberoquotidiano.it

Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?" - La guerra commerciale dei dazi imposta da Donald Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né ... 🔗iltempo.it

Piazzapulita, il conduttore di Report Ranucci telefona in diretta: scontro con Italo Bocchino. VIDEO - Sigfrido Ranucci interviene a sorpresa a Piazzapulita per rispondere a Italo Bocchino: scontro in diretta su Rai e libertà di stampa. 🔗affaritaliani.it

Approfondimenti da altre fonti

Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Travaglio: Ossessivo | .it; Giorgia Meloni fra record e propaganda - Otto e Mezzo; Siparietto tra Bocchino e Serri: Siete ossessionati dalla destra, Anche tu hai scritto un libro sulla destra”; Otto e Mezzo, Italo Bocchino sull'incontro Meloni-Trump: Da italiano sono orgoglioso | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Otto e mezzo, scontro Travaglio-Bocchino su Meloni: “Si sta berlusconizzando”, “Ha preso solo i pregi” - A Otto e mezzo scintille tra Marco Travaglio e Italo Bocchino su Giorgia Meloni e il suo rapporto con l’eredità politica di Silvio Berlusconi. Travaglio: “La Meloni ha assorbito il ... 🔗msn.com

Otto e mezzo, scontro Travaglio-Bocchino su Meloni: “Si sta berlusconizzando”, “Ha preso solo i pregi” - Travaglio: “La Meloni ha assorbito il berlusconismo” Durante la puntata di lunedì 1 aprile del talk show Otto e mezzo ... la Meloni”. Bocchino: “Ha preso l’eredità di Berlusconi senza i suoi difetti” ... 🔗baritalianews.it

Gad Lerner, scoppia il caos in studio con Bocchino: il duro botta e risposta - Momento di forte discussione tra Gad Lerner e Italo Bocchino durante la puntata di ‘Otto e mezzo’ con la Gruber. Cosa è successo. Solamente poche settimane fa aveva fatto molto discutere per gli ... 🔗newsmondo.it