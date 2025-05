Ostuni Polizia Locale | in arrivo il settimo comandante negli ultimi cinque anni

Ostuni - Arriva da Gallipoli (Lecce) il nuovo comandante della Polizia Locale di Ostuni. Si tratta del 59enne Antonio Morelli. L'amministrazione comunale lo ha scelto tramite la cosiddetta procedura di comando. Ossia un accordo selettivo, in collaborazione con altri enti. È stato accantonato il.

