Ostruzionismo nel 2016 e ora l' aumento della tassa di soggiorno | Il Pd invita la maggioranza a fornire spiegazioni

"Senza ascoltare nessuna associazione di categoria, lo stesso centrodestra che nel 2016 fece un durissimo Ostruzionismo contro l'introduzione della tassa di soggiorno, non solo l'ha mantenuta in piedi per anni, ma ora ne ha incrementato notevolmente gli importi. Sarebbe giusto che il sindaco.

Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Usa, al via dazi 25% per Canada e Messico, aumento al 20% per Cina; Pechino risponde con tassa 10% su grano americano - Sono entrati in vigore i dazi statunitensi sulle merci canadesi e messicane, aumento per quelle cinesi del 10% Sono entrati in vigore i dazi USA per le merci provenienti da Canada, Messico e Cina. Per il Canada, tariffe diversificate a seconda del prodotto, con le risorse energetiche tassate 🔗ilgiornaleditalia.it

