Ostia fugge dai Carabinieri a folle velocità e si impatta su tre auto

Ostia, un’autovettura non si è fermata all’alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e ha continuato la corsa a forte velocità. Dopo un breve inseguimento, il conducente ha arrestato momentaneamente la corsa per far scendere una donna, successivamente risultata all’ottavo mese di gravidanza, per poi ripartire nuovamente, fino a terminare la corsa, andando a scontrarsi contro tre veicoli parcheggiati.L’uomo ha quindi abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale G.B. Grassi per escludere complicazioni ma stava bene. L’auto è stata sequestrata. 🔗 Roma, 3 maggio 2025- Ieri sera intorno alle 22:30 in via dell’Idroscalo a, un’vettura non si è fermata all’alt intimato da una pattuglia deidella Sezione Radiomobile della Compagnia e ha continuato la corsa a forte. Dopo un breve inseguimento, il conducente ha arrestato momentaneamente la corsa per far scendere una donna, successivamente risultata all’ottavo mese di gravidanza, per poi ripartire nuovamente, fino a terminare la corsa, andando a scontrarsi contro tre veicoli parcheggiati.L’uomo ha quindi abbandonato l’e si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale G.B. Grassi per escludere complicazioni ma stava bene. L’è stata sequestrata. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

