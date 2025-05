Ossessionato dalla vicina ha le sue foto sul comodino | stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce

arrestato un uomo di 44 anni, Ossessionato dalla sua vicina di casa. 🔗 L'inquietante vicenda a Vico Equense, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hannoun uomo di 44 anni,suadi casa. 🔗 Fanpage.it

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

“Ha portato via tutte le sue cose”. Addio a Uomini e Donne, che delusione per Maria De Filippi - La puntata odierna di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande tensione, culminati in uno sfogo accorato da parte di un protagonista assoluto della stagione. Dopo il consueto spazio dedicato al “Trono di Tina”, il clima in studio si è improvvisamente acceso, trasformandosi in una scena carica di rabbia e delusione. Il giovane protagonista, visibilmente scosso, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti delle sue corteggiatrici, Francesca e Cristina, accusandole apertamente di indifferenza e superficialità. 🔗caffeinamagazine.it

L’Ucraina ha presentato le sue tre condizioni per la pace con la Russia: ecco quali sono - Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha illustrato le tre condizioni fondamentali poste da Kiev per eventuali negoziati con la Russia volti a porre fine alla guerra.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ossessionato dalla vicina, ha le sue foto sul comodino: stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce - L'inquietante vicenda a Vico Equense, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, ossessionato dalla sua vicina di ... 🔗fanpage.it

Vico Equense. Ossessionato dalla vicina, 44enne arrestato per stalking – video - Il saluto sul pianerottolo non è più frutto del caso. Sempre più frequenti, gli incontri sembrano quasi pianificati. Il 44enne accorcia le distanze e più volte suona alla porta della vicina, ... 🔗sorrentopress.it

Ossessionato dalla vicina. Uccide lei e il fidanzato. Poi si toglie la vita - Da mesi perseguitava la 28enne, che aveva deciso di trasferirsi col compagno. Li ha ammazzati a coltellate. I tre corpi trovati al primo piano di una palazzina. 🔗quotidiano.net