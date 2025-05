Osimhen | Non avevo mai visto bambini così tifosi prima di arrivare al Galatasaray

© Ilnapolista.it - Osimhen: «Non avevo mai visto bambini così tifosi prima di arrivare al Galatasaray»

Osimhen. Il nigerianosta per completare la sua stagione in prestito al Galatasaray. Oggi ha segnato un’altra doppietta nella partita vinta 4-1 contro il Sivasspor e a fine partita ha dichiarato: «L’amore per i bambini qui è una sensazione meravigliosa. Essere ispirato, vederli che mi guardano, indossare la mia mascherina. Sono molto grato. Era qualcosa che non avevo mai visto prima di arrivare al Galatasaray».Sono tante le dichiarazioni d’amore nei confronti del pubblico turco dell’attaccante da quando ha lasciato la formazione azzurra. Dopo la vittoria contro l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano si era fatto passare dei piccoli tifosi che volevano incontrarlo, realizzando il loro sogno e li ha abbracciati uno ad uno. 🔗 Lasciano sempre più di stucco le affermazioni dell’ex attaccante del Napoli, Victor. Il nigerianosta per completare la sua stagione in prestito al. Oggi ha segnato un’altra doppietta nella partita vinta 4-1 contro il Sivasspor e a fine partita ha dichiarato: «L’amore per iqui è una sensazione meravigliosa. Essere ispirato, vederli che mi guardano, indossare la mia mascherina. Sono molto grato. Era qualcosa che nonmaidial».Sono tante le dichiarazioni d’amore nei confronti del pubblico turco dell’attaccante da quando ha lasciato la formazione azzurra. Dopo la vittoria contro l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano si era fatto passare dei piccoliche volevano incontrarlo, realizzando il loro sogno e li ha abbracciati uno ad uno. 🔗 Ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia

