Osimhen Juve numeri da capogiro per l’attaccante accostato ai bianconeri | ha già superato la stagione da record col Napoli Il dato è incredibile

Osimhen Juve, numeri da capogiro per l'attaccante accostato ai bianconeri: ha già superato la stagione da record col Napoli. Il dato è incredibile Osimhen Juve, numeri da capogiro per l'attaccante accostato ai bianconeri: tutti i dettagli sul bomber nigeriano. I numeri di Osimhen con il Galatasaray sono clamorosi. L'attaccante accostato fortemente al calciomercato Juve sta battendo qualsiasi record e ha già superato la stagione super realizzata col Napoli due anni fa. Il bomber nigeriano ha già realizzato 33 reti in questa stagione mentre col Napoli ne aveva segnati 31. Sicuramente ci sarà molta concorrenza per uno dei bomber più prolifici d'Europa che sta continuando a mostrare le sue qualità.

Osimhen Juve, show dell’attaccante nigeriano in Turchia: tripletta all’Antalyaspor e non solo. I numeri da urlo dell’obiettivo di mercato - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, show in Turchia: i suoi numeri al Galatasaray. L’attaccante di proprietà del Napoli è reduce da una tripletta Osimhen-show in Turchia. L’attaccante del Galatasaray, ancora di proprietà del Napoli, ha realizzato una tripletta nell’anticipo del campionato turco contro l’Antalyaspor. Per il centravanti accostato al calciomercato Juve sono 31 tra gol e assist in stagione in 30 partite stagionali con il Galatasaray. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, l’obiettivo in attacco non si ferma col Galatasaray! Altro gol e numeri clamorosi: il VIDEO della rete è già virale - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, l’obiettivo in attacco non si ferma col Galatasaray: il VIDEO della rete segnata dal nigeriano Non si ferma Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juve. Altra rete col Galatarasay nell’importante sfida di Coppa di Turchia che la squadra di Buruk ha vinto per 5-1 contro il Konyaspor in trasferta. Osimhen is a proper striker. Would you take him or should we go for Delap instead? pic. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, scatto del Manchester United sul nigeriano! i Red Devils potrebbero giocarsi una contropartita tecnica che già conosce la Serie A. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, tra il nigeriano e i bianconeri si inserisce il Manchester United: i Red Devils possono convincere il Napoli con una contropartita tecnica che già conosce la Serie A! Il Manchester United spinge per acquisire il cartellino di Victor Osimhen. I Red Devils sono pronti a fare sul serio per fare proprio il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. 🔗juventusnews24.com

Juve, si complicano tutti i piani: non solo Osimhen, rischia di saltare anche lui - Juve, le idee di mercato ‘costano’ caro e rischiano di diventare complicate per essere realizzate Tra i nomi caldi che circolano a Torino, spiccano quelli di Victor Osimhen e Jonathan David, due ... 🔗spazioj.it

Presentata l’offerta, Osimhen alla Juventus: novità appena arrivata - Victor Osimhen continua a segnare con una regolarità impressionante e i suoi numeri in Turchia lo confermano: 28 gol in 32 partite con la maglia del Galatasaray. Prestazioni che hanno inevitabilmente ... 🔗sportface.it

Osimhen firma senza Champions: accordo e svolta Juve - Al Galatasaray, Victor Osimhen sta vivendo una stagione dai numeri davvero importanti. Non è andato a segno, in campionato, nella sfida persa dai suoi contro il Besiktas e che ha riaperto la ... 🔗calciomercatonews.com