Orsolini Bologna sarà addio a fine stagione? Una big italiana sta pensando di beffare i rossoblu comprando l’attaccante

Orsolini Bologna, sarà addio a fine stagione? Una big italiana sta pensando di beffare i rossoblu comprando l'attaccante Orsolini Bologna, sarà addio a fine stagione? Spunta fuori una big italiana sul capitano rossoblu. Ecco l'indiscrezione di calciomercato Secondo quanto riportato oggi da AreaNapoli, ci potrebbero essere novità importanti per quanto concerne il calciomercato Bologna: su tutti il futuro di Riccardo Orsolini, capitano rossoblu che potrebbe abbandonare la squadra emiliana. Infatti i partenopei sono interessati al giocatore.

Orsolini in una Big di Serie A per 21 milioni, addio al Bologna - Riccardo Orsolini è uno dei principali talenti della nostra serie A. E in estate potrebbe scatenarsi il mercato nei suoi confronti. L’ultimo turno di serie A ha visto grandi e interessanti sfide, emozioni a più riprese e le prime sentenze. La sconfitta del Milan al Maradona chiude i giochi per i rossoneri in chiave Champions, visto anche le contemporanee vittorie di Bologna, Juventus, Roma e Fiorentina. 🔗tvplay.it

Ndoye, tutti pazzi per l’attaccante del Bologna! Sarà addio in estate? I rossoblu vogliono quella cifra - Calciomercato Bologna, tutti vogliono il fuoriclasse Ndoye! I rossoblu per l’attaccante sparano alto in vista dell’estate. Ecco l’indiscrezione Dopo il goal di tacco siglato contro il Napoli è chiaro che Ndoye sia l’uomo simbolo della squadra rossoblu, e per il calciomercato Bologna anche l’occasione giusta per fare muro in base a quelle che saranno poi […] 🔗calcionews24.com

Come sarà il tram di Bologna: seggiolini in ‘finto legno’ e poltroncine rosse - Bologna, 12 marzo 2025 – Habemus tram. A spoilerare i primi vagiti della linea tramviaria che sarà dalla ‘pancia’ della fabbrica ci ha pensato direttamente Matteo Lepore. Il sindaco ha postato sui suoi canali social le prime diapositive prima della nascita l’esterno del mezzo con gli operai ancora al lavoro, oltre a diverse foto che mostrano anche gli interni dei vagoni. Coppie di seggiolini marroni ‘finto legno’ che si danno le spalle e poltroncine rosse con tanto di braccioli poco più in là, oltre a una parete sempre di color rosso intenso, che riprende i famosi esterni protagonisti del ... 🔗ilrestodelcarlino.it

