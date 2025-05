Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino | sempre più overtourism

© Leccotoday.it - Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino: sempre più overtourism

Ormai non fa più notizia. A Varenna è sempre più overtourism con nuovi picchi di folla raggiunti in questo ponte del Primo Maggio. E forse proprio nella giornata di ieri, venerdì 2, si sono raggiunti nuovi livelli massimi dopo il record del 25 Aprile con ben 18mila visitatori in. 🔗 La notizia è chenon fa più notizia. Apiùcon nuovi picchi di folla raggiunti in questo ponte del Primo Maggio. E forse proprio nella giornata di ieri, venerdì 2, si sono raggiunti nuovi livelli massimi dopo il record del 25 Aprile con ben 18mila visitatori in. 🔗 Leccotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino: sempre più overtourism - La notizia è che ormai non fa più notizia. A Varenna è sempre più overtourism con nuovi picchi di folla raggiunti in questo ponte del Primo Maggio. E forse proprio nella giornata di ieri, venerdì 2, si sono raggiunti nuovi livelli massimi dopo il record del 25 Aprile con ben 18mila visitatori in... 🔗leccotoday.it

Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza” - Varenna (Lecco) – Una primavera di assalto al treno. Un’estate di caccia al pullman. Disagi già visti oggi, il rischio caos domani. Varenna al bivio: o si trova una soluzione per controllare il via vai di migliaia di turisti mordi e fuggi che ogni fine settimana invadono la Perla del lago di Como; oppure il paese sprofonderà sotto l’insostenibile peso del turismo di massa. È questione di sicurezza, anzi di sopravvivenza per coloro che approdano nell’antico borgo di pescatori diventato una Disneyland sull’acqua, tra splendide ville d’epoca, parchi e giardini di alberi monumentali, una ... 🔗ilgiorno.it

Saturnino: “Con Jovanotti da 35 anni, ormai sono come un senatore a vita” - Saturnino, il bassista di Jovanotti, racconta con entusiasmo la sua lunga carriera di 35 anni al fianco del cantante, definendosi “senatore a vita” della band. Con un aneddoto divertente su come Lorenzo si dimenticò di presentarlo durante un concerto, Saturnino rivela l’intensa emozione del tour che ha toccato sei sold out al Forum. Descrivendo il tour come una “routine impiegatizia di lusso”, con il ritorno sul palco nella sua città, il bassista celebra anche il ritorno di Jovanotti, dopo un grave incidente in bicicletta che aveva interrotto il suo tour. 🔗panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino: sempre più overtourism; Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino | sempre più overtourism. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ormai Varenna è come Amalfi o Portofino: sempre più overtourism - Alla gioia di un successo turistico fa da contrappeso la preoccupazione per un'invasione crescente e non facilmente gestibile. Emblematiche le immagini appena rimbalzate sui social ... 🔗leccotoday.it

Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza” - Varenna (Lecco) – Una primavera di assalto al treno. Un’estate di caccia al pullman. Disagi già visti oggi, il rischio caos domani. Varenna al bivio: o si trova una soluzione per controllare ... 🔗msn.com

Varenna scoppia ancora prima dell’estate, preoccupazione a Perledo: “Non siamo pronti, i pullman sostitutivi non possono passare fra la gente" - Varenna (Lecco) – Sempre più turisti ... Le migliaia di persone che ormai quotidianamente invadono la piccola perla del lago di Como e affollano la minuscola stazione ferroviaria, con il ... 🔗ilgiorno.it