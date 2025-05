Orgoglio di Cavarzere Arianna Tonello è campionessa italiana di boxe

Arianna Tonello, atleta della boxe Cavarzere-Chioggia, si è laureata campionessa italiana professionisti nella categoria pesi leggeri. Un traguardo importante per la società, raggiunto sconfiggendo, a Padova il 30 aprile, Linda Tescaroli nella sfida per il titolo.

Orgoglio di Cavarzere, Arianna Tonello è campionessa italiana di boxe; Una vittoria storica per la Boxe Cavarzere-Chioggia e per tutta la comunità sportiva. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Orgoglio di Cavarzere, Arianna Tonello è campionessa italiana di boxe - La pugile del Cavarzere-Chioggia ha trionfato a Padova nella categoria pesi leggeri, con verdetto unanime. «Il meglio deve ancora venire» ... 🔗veneziatoday.it