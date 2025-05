Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Miami 2025 | penalità a raffica tutto stravolto Hamilton sul podio Antonelli risale

Ordine di arrivo è stato stravolto dopo che sono stati inflitti cinque secondi di penalità a Oliver Bearman, Alexander Albon e Liam Lawson.—Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.Kimi Antonelli è scattato dalla pole position, ma la partenza del giovane pilota della Mercedes non è stata delle migliori ed è stato superato da Oscar Piastri in maniera molto contestabile. 🔗 AGGIORNAMENTO ORE 22.10. L’di arrivo è statodopo che sono stati inflitti cinque secondi dia Oliver Bearman, Alexander Albon e Liam Lawson.—Oggi pomeriggio è andata in scena laRace del GP di, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.Kimiè scattato dalla pole position, ma la partenza del giovane pilota della Mercedes non è stata delle migliori ed è stato superato da Oscar Piastri in maniera molto contestabile. 🔗 Oasport.it

