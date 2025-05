Ordigno bellico inesploso nei terreni del petrolchimico di Marghera

© Veneziatoday.it - Ordigno bellico inesploso nei terreni del petrolchimico di Marghera Ordigno bellico di 500 libbre, più di 200 chili, è apparso nei terreni del petrolchimico di Marghera martedì. All'operaio che ha urtato la bomba casualmente magari finendoci contro con la pala meccanica durante le opere di marginamento in Darsena della Rana, si dev'essere fermato il. 🔗 Un grossodi 500 libbre, più di 200 chili, è apparso neideldimartedì. All'operaio che ha urtato la bomba casualmente magari finendoci contro con la pala meccanica durante le opere di marginamento in Darsena della Rana, si dev'essere fermato il. 🔗 Veneziatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ordigno bellico inesploso ritrovato nella frazione: un precedente quattro anni fa - Un ordigno bellico delle dimensioni di circa 500 libbre è stato ritrovato a San Biagio, frazione di Argenta. Un'area, quella argentana, non nuova a rinvenimenti di bombe inesplose e risalenti alla seconda guerra mondiale. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Nel febbraio del 2021... 🔗ferraratoday.it

Aulla, trova un ordigno bellico vicino casa - Aulla (Massa Carrara), 8 marzo 2025 – Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale rinvenuto ad Aulla. È stato rinvenuto in via Verpiana. La segnalazione alle autorità locali è partita da una cittadina. Da quanto appreso, l’ordigno è un proiettile di artiglieria, corroso dalle intemperie ma in buono stato di conservazione. È stato scoperto dalla donna nelle vicinanze della propria abitazione. L'area è stata delimitata da carabinieri e polizia municipale di Aulla con un'ordinanza del sindaco, Roberto Valettini, con interdizione della circolazione e transito nella zona. 🔗lanazione.it

Como, ritrovato ordigno bellico in un bosco di Albate: intervengono gli artificieri - Domenica mattina 16 marzo, la polizia di Stato di Como è intervenuta per mettere in sicurezza un residuato bellico scoperto casualmente in un bosco di Albate, in località di Trecallo. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9:00, quando un uomo di 44 anni, residente a Como, durante una... 🔗quicomo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ordigno bellico inesploso nei terreni del petrolchimico di Marghera - È apparso martedì in Darsena della Rana. Sganciato dagli aerei degli alleati nella seconda guerra mondiale. Il grosso dispositivo è uguale ai due ritrovati qui nel 2020. Lunedì vertice in prefettura p ... 🔗veneziatoday.it

Ordigno bellico inesploso. Trovato sull’argine della Bure. Divieto di avvicinamento - E’ stato rinvenuto nelle vicinanze del cantiere per la nuova cassa di espansione, a Case Barelli. La zona non è vicina a centri abitati e strade. Sistemati i cartelli in attesa della bonifica. 🔗msn.com

La Spezia, rimosso ordigno bellico durante i lavori di ampliamento del porto - La Spezia, 18 aprile 2025 – Rimosso questa mattina un piccolo ordigno bellico inesploso, forse un proiettile di mortaio, ritrovato sui fondali dello specchio acqueo della ex Marina del Canaletto ... 🔗lanazione.it