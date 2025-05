Orario Benevento Juventus Next Gen tutti i dettagli sul primo turno dei playoff | ecco quando gioca la squadra di Brambilla

Orario Benevento Juventus Next Gen: i dettagli per seguire la partita dei bianconeri valida per i playoff di Serie C

La Juventus Next Gen sarà impegnata nella giornata di domenica 4 maggio contro il Benevento, nella sfida valida per il primo turno di playoff di Serie C. Il primo grande ostacolo per la squadra di Brambilla sono proprio i campani: una partita difficile in cui ci sarà solo un risultato a disposizione ovvero la vittoria.

Il match inizierà alle 20:00 e si potrà seguire su Sky mentre la cronaca sarà disponibile su Juventusnews24.com

Benevento Juventus Next Gen, ufficiali data e orario del primo turno Playoff: quando si gioca il match in gara secca - di Redazione JuventusNews24Benevento Juventus Next Gen, sono ufficiali data e orario del match: ecco quando si gioca il primo turno Playoff La Lega Pro ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali gli orari delle partite del primo turno Playoff che si giocheranno il 4 maggio. Juventus Next Gen ospite del Benevento: il match in gara secca si giocherà domenica 4 maggio alle ore 20:00. COMUNICATO – «Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. 🔗juventusnews24.com

Benevento-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Benevento, dopo una seconda metà di stagione da dimenticare, si è garantito i Playoff con un finale di campionato caratterizzato da qualche acuto rivelatosi. 🔗calciomercato.com

