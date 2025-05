Ora parlo io e vi dico tutto Lorenzo la verità sulla nuova fidanzata dopo Shaila

dopo la conclusione di un'edizione del Grande Fratello che ancora una volta non ha saputo risollevarsi dal grigiore delle ultime stagioni, l'attenzione dei fan si è spostata, come spesso accade, dalla casa alle dinamiche sentimentali dei concorrenti. Tra rotture, nuove coppie e presunti flirt, a tenere banco nelle ultime ore è stata la curiosità intorno alla vita privata di Lorenzo Spolverato, ex concorrente del reality, finito al centro del gossip per la sua relazione – ormai conclusa – con Shaila Gatta.A sollevare il polverone è stata una domanda apparsa sui social, dove un utente ha chiesto a Lorenzo se avesse già voltato pagina trovando una nuova fidanzata. La sua risposta, tanto diretta quanto ironica, non si è fatta attendere: "Dai raga, ma chi l'ha fatta questa domanda? Ma come potrei in questo momento avere una nuova fidanzata?".

