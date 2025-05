Ora di religione cattolica a Bologna | crescono le esenzioni tra gli studenti

Bologna si registra un fenomeno rilevante nel contesto scolastico: un numero sempre maggiore di studenti sceglie di non frequentare l'ora di religione cattolica. Secondo i dati più recenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, analizzati dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), quasi uno studente su due non la sceglie.

Religione cattolica, crescono il numero di studenti che chiedono l’esonero a scuola: i dati Uaar - Aumentano gli studenti che rinunciano a seguire l’ora di religione cattolica a scuola. A dichiararlo è il report dell’Uaar (Unione Atei e Agnostici Razionalisti) sulla frequenza dell’Insegnamento della religione cattolica (Irc) nelle scuole statali italiane, che registra un aumento dei cosiddetti “esonerati”. Rispetto al 15,5% del 2022/23, l’anno scolastico 2023/24 registra una media del 16,62%, ovvero 1 milione e 164mila studenti totali che scelgono di non seguire le lezioni di religione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bologna, fuga dall'ora di religione: quasi uno studente su due non la sceglie. «Il picco negli istituti tecnici e professionali» - I dati forniti dall’Uaar (Unione degli atei e agnostici razionalisti). Alle Aldini-Valeriani la percentuale raggiunge l’81% e i quartieri più «laici» sono San Donato, Pilastro e Bolognina. 🔗corrieredibologna.corriere.it

Non c’è più religione? Uno studente su sei rinuncia all’insegnamento - Oggi sono il 16,2%, con la percentuale che in alcune città - città come Firenze, Bologna ... religione cattolica (Irc) nelle scuole italiane. Negli istituti tecnici e professionali i numeri ... 🔗msn.com