Operazione sul Tevere e minaccia biochimica L’Italia in prima linea nel warfare del XXI secolo

© Formiche.net - Operazione sul Tevere e minaccia biochimica. L’Italia in prima linea nel warfare del XXI secolo Tevere in modalità “riverine”, penetrando la periferia occidentale di Roma per neutralizzare una cellula terroristica sospettata di voler contaminare l’impianto irriguo di Ponte Galeria con una sostanza chimica. L’azione, parte dell’esercitazione “Mare Aperto 25”, è avvenuta discretamente qualche settimana fa, e ha incluso un contatto a fuoco e il rilascio simulato di agenti contaminanti, con l’intervento successivo del Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri per campionamenti e analisi forensi.Non è solo addestramento: è dimostrazione della crescente centralità delle minacce Cbrn (Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari) nei moderni scenari di guerra ibrida, urbana e non convenzionale. 🔗 Nel cuore della notte, un team della Brigata Marina San Marco, proiettato da Nave San Marco, ha risalito ilin modalità “riverine”, penetrando la periferia occidentale di Roma per neutralizzare una cellula terroristica sospettata di voler contaminare l’impianto irriguo di Ponte Galeria con una sostanza chimica. L’azione, parte dell’esercitazione “Mare Aperto 25”, è avvenuta discretamente qualche settimana fa, e ha incluso un contatto a fuoco e il rilascio simulato di agenti contaminanti, con l’intervento successivo del Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri per campionamenti e analisi forensi.Non è solo addestramento: è dimostrazione della crescente centralità delle minacce Cbrn (Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari) nei moderni scenari di guerra ibrida, urbana e non convenzionale. 🔗 Formiche.net

