Operazione ' Piazza Pulita' a Vercelli quanti chili di droga sono stati scoperti | raffica di arresti

© Notizie.virgilio.it - Operazione 'Piazza Pulita' a Vercelli, quanti chili di droga sono stati scoperti: raffica di arresti Operazione antidroga a Vercelli: 18 indagati per spaccio di cocaina, hashish ed eroina. Sequestrati stupefacenti per oltre 350.000 euro. 🔗 anti: 18 indagati per spaccio di cocaina, hashish ed eroina. Sequestrati stupefacenti per oltre 350.000 euro. 🔗 Notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Droga e movida, operazione "Piazza Pulita": arrivano otto condanne - BRINDISI - Sono otto le condanne - al netto di assoluzioni per qualche capo di imputazione - che arrivano al termine del procedimento celebrato con rito abbreviato. Ieri, martedì 18 febbraio 2025, il gip del tribunale Vittorio Testi ha letto in aula il dispositivo della sentenza relativa... 🔗brindisireport.it

Non solo Vlahovic, la Juve fa piazza pulita: via tre big - Da Thiago Motta ai calciatori, il focus sul futuro dei bianconeri dopo la disfatta con l’Empoli in Coppa Italia Chi paga? Il disastro Juve, ma chiamiamolo anche fallimento ha come principale colpevole Cristiano Giuntoli. Le ultime due sessioni di calciomercato dei bianconeri sono state l’emblema del caos più totale, un lavori in corso perenne con giocatori pagati ben oltre il proprio valore. E giocatori non all’altezza del blasone del club. 🔗sportface.it

Caos Milan, si fa piazza pulita: rivoluzione decisa - Il Milan pronto a rifondare la rosa in estate. In cantiere una rivoluzione totale: diversi i top player verso l’addio. E’ divenuta ancora più in salita, per il Milan, la strada che porta verso il quarto posto in classica. La Juventus, grazie alla vittoria conquistata ieri a Cagliari, è salita a +8 rispetto ai rossoneri costretti ora ad inseguire e ad evitare ulteriori scivoloni nelle 12 partite che mancano alla conclusione del campionato. 🔗tvplay.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Operazione 'Piazza Pulita' a Vercelli, quanti chili di droga sono stati scoperti: raffica di arresti; “Piazza Pulita” a Casale Monferrato: 18 indagati per droga, smantellata rete di spaccio tra Piemonte e Lombardia; Operazione “Piazza Pulita”: spaccio di droga tra Casale Monferrato e la provincia di Pavia; Video - Operazione antidroga con 18 indagati: smantellato un giro d’affari da oltre 350mila euro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Operazione 'Piazza Pulita' a Vercelli, quanti chili di droga sono stati scoperti: raffica di arresti - Operazione antidroga a Vercelli: 18 indagati per spaccio di cocaina, hashish ed eroina. Sequestrati stupefacenti per oltre 350.000 euro. 🔗virgilio.it

Carabinieri, operazione "Piazza pulita": 18 indagati, smantellato un giro d’affari da oltre 350mila euro - Diciotto persone indagate, diciassette residenti in città e una nel pavese, sono i numeri dell’indagine “ Piazza Pulita ” condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale ... 🔗casalenews.it

Operazione antidroga, 18 indagati tra Casale e Pavia: smantellato giro d'affari da oltre 350mila euro - CASALE MONFERRATO. Diciotto persone sono state indagate nell'ambito dell'operazione antidroga denominata 'Piazza Pulita', condotta dai carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, con il ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it