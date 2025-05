Operatrice ospedaliera in pericolo Si è dovuta difendere da un ubriaco

© Ilrestodelcarlino.it - "Operatrice ospedaliera in pericolo. Si è dovuta difendere da un ubriaco" ubriaco e cosparso di sangue si è avvicinato alla lavoratrice che, intuendo la situazione di pericolo, è riuscita a mettersi al sicuro chiudendo prontamente la porta e dando l’allarme. Secondo i sindacati, però, la risposta è arrivata solo dopo alcuni minuti di attesa telefonica e con indicazioni completamente difformi dalle disposizioni aziendali: è stato infatti suggerito alla dipendente di chiamare autonomamente il 118, invece di attivare il protocollo di emergenza interno – denuncia il Segretario generale UIL FPL Modena e Reggio Emilia Maria Nicola Russo.L’episodio è avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Pavullo. Protagonista del preoccupante episodio, una lavoratrice in turno notturno che, secondo la Uil Fpl da sola si è trovata ad affrontare una situazione di pericolo reale e inaccettabile. 🔗 e cosparso di sangue si è avvicinato alla lavoratrice che, intuendo la situazione di, è riuscita a mettersi al sicuro chiudendo prontamente la porta e dando l’allarme. Secondo i sindacati, però, la risposta è arrivata solo dopo alcuni minuti di attesa telefonica e con indicazioni completamente difformi dalle disposizioni aziendali: è stato infatti suggerito alla dipendente di chiamare autonomamente il 118, invece di attivare il protocollo di emergenza interno – denuncia il Segretario generale UIL FPL Modena e Reggio Emilia Maria Nicola Russo.L’episodio è avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Pavullo. Protagonista del preoccupante episodio, una lavoratrice in turno notturno che, secondo la Uil Fpl da sola si è trovata ad affrontare una situazione direale e inaccettabile. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

