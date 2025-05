Opec+ aumenta la produzione di petrolio | 411mila barili al giorno a giugno

Opec+ ha concordato un altro aumento della produzione di petrolio a giugno, accelerando la ripresa dell'offerta per il secondo mese consecutivo, con i Paesi leader del gruppo che contemporaneamente cercano di punire i membri che producono in eccesso. Lo segnala Bloomberg, spiegando che le nazioni chiave, guidate da Arabia Saudita e Russia, hanno concordato di aggiungere 411mila barili di produzione al giorno il mese prossimo. L'aumento rispecchia un aumento simile annunciato il mese scorso, quando il l'Opec+ ha preso la decisione inattesa di triplicare il volume previsto per maggio. I trader di greggio si stavano già preparando a un forte aumento dopo che l'Arabia Saudita aveva segnalato nelle ultime settimane di essere disposta ad accettare un periodo prolungato di bassi prezzi del petrolio.

