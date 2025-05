Ong | Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte | Gaza Qatar | I negoziati sono a un punto morto

© Tgcom24.mediaset.it - Ong: "Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte" | Gaza, Qatar: "I negoziati sono a un punto morto" raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime Siriano non tocchi la comunità drusa". Le violenze contro la comunità drusa in Siria provocano Oltre 100 vittime 🔗 a Damasco, Netanyahu: "Regimeno non tocchi la comunità drusa". Le violenze contro la comunità drusa inprovocano100 vittime 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Yemen, raid degli Stati Uniti contro gli Houthi: 31 morti e oltre 100 feriti - Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid aerei contro gli Houthi nello Yemen causando almeno 31 morti e 101 feriti, secondo un bilancio pubblicato dal ministero della Salute dei ribelli. Anis Al-Asbahi, portavoce del ministero, ha scritto su X che gli attacchi hanno preso di mira la capitale Sanaa, i governatorati di Saada (Nord-Ovest) e Al-Bayda (Centro) e la città di Radaa (Centro). A partire da novembre 2023, gli Houthi hanno lanciato più di 100 attacchi contro le navi che consideravano legate a Israele, ma anche agli Stati Uniti e al Regno Unito, solidarizzando con i palestinesi ... 🔗lettera43.it

Ong, 40 raid aerei israeliani durante la notte in Siria - (ANSA) - TEL AVIV, 14 DIC - I caccia israeliani hanno condotto circa 40 attacchi aerei durante la notte, prendendo di mira ex postazioni militari siriane nella campagna di Damasco. Lo riferisce l ... 🔗msn.com

Venezuela, ong: 'Raid repressivi, 15 i leader arrestati' - (ANSA) - CARACAS, 08 GEN - Il Comitato delle ong per la libertà dei prigionieri politici in Venezuela ha denunciato un "raid repressivo ... ed Engelbert Abreu, oltre a Marianela Ojeda, leader ... 🔗msn.com

Ong, raid Israele su aeroporto militare Palmira in Siria - Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). "Aerei da guerra israeliani hanno lanciato raid contro l'aeroporto militare di Palmira, nella parte orientale di Homs", ha ... 🔗ansa.it