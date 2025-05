One Piece | l’action game itinerante sbarca in Italia ecco dove

One Piece: l'action game itinerante sbarca in Italia, ecco dove

L'universo di One Piece, uno degli anime più amati al mondo, è pronto a conquistare anche l'Italia con un'esperienza immersiva pensata per tutte le età. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno in Francia, debutta anche nel nostro Paese l'action game itinerante di One Piece, un grande evento organizzato da Toei Animation Europe in collaborazione con The Kom, che ha acquisito la licenza per il tour Italiano.

One Piece l'action game in Italia

A partire dal 3 maggio, il tour farà tappa in sette centri commerciali Klepierre sparsi sul territorio nazionale, trasformandoli per nove giorni ciascuno in veri e propri.

Le Gru dà il via al tour italiano del One Piece Action Game, l’evento ufficiale dedicato alla celebre saga giapponese - La grande avventura di Monkey D. Luffy e della sua ciurma sbarca a Le Gru. Da sabato 3 a domenica 11 maggio, il mall di Grugliasco ospiterà la prima imperdibile tappa del tour italiano del ONE PIECE Action Game, l’esperienza immersiva ufficiale ispirata all’iconica saga giapponese creata da... 🔗torinotoday.it

Mister Movie | One Piece Live-Action Trionfa: Premi e Attesa Frenetica per la Stagione 2 - L'adattamento live-action di "One Piece", kolossal di Netflix ispirato all'iconico anime, continua a riscuotere consensi e riconoscimenti, consolidando il suo impatto globale. Nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla sua uscita, la serie mantiene intatto il suo fascino, alimentando l'entusiasmo dei fan in vista della seconda stagione, prevista per la fine dell'anno. La fedeltà alla narrazione originale e l'azzeccato casting della Ciurma di Cappello di Paglia hanno contribuito in modo significativo al successo planetario di questa trasposizione. 🔗mistermovie.it

One Piece | La serie live-action perde il suo co-showrunner - La serie in live-action Netflix “One Piece” ha perso il suo co-showrunner “Matt Owens“. Tra i protagonisti assoluti della realizzazione della serie in live-action su Netflix, lo sceneggiatore Matt Owens ha fatto sapere – via social – di aver chiuso con effetto immediato la sua avventura con One Piece. “Gli ultimi sei anni di lavoro sul live-action One Piece sono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita. 🔗universalmovies.it

