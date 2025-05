Omicidio Sara Campanella il Comune paga le spese del funerale | Segno concreto di solidarietà e partecipazione

Il sindaco Federico Basile e la sua giunta hanno deciso di stanziare una somma che servirà per coprire tutte le spese del funerale della giovane Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri accoltellata per strada, all'uscita dai laboratori del Policlinico da Stefano Argentino reo confesso.

Le coltellate, la fuga in auto, l'arrivo di notte dei carabinieri: chi è il giovane fermato per l'omicidio di Sara Campanella - Si chiama Stefano Argentino il ragazzo di 26 anni che ieri pomeriggio avrebbe ucciso brutalmente a Messina - in mezzo alla strada - la collega Sara Campanella, originaria di Misilmeri. Entrambi studiavano al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università degli studi di... 🔗palermotoday.it

Palermo, Messina e il mondo universitario sotto choc per l’omicidio di Sara Campanella - Profondo sgomento a Palermo, Messina e nell’intero ambiente universitario per la tragica morte di Sara Campanella, 22enne tirocinante di infermieristica, uccisa a coltellate a Messina. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, nei pressi dello stadio “G. Celeste”. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita mortalmente al collo da un ragazzo che, dopo l’attacco, è fuggito. La ferita, che le ha reciso la giugulare, si è rivelata fatale nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il ricovero d’urgenza al Policlinico. 🔗laprimapagina.it

Omicidio Sara Campanella, il gip: "La madre di Argentino voleva aiutarlo nella fuga, trovato un biglietto" - La madre di Stefano Argentino, il giovane che ha ucciso la collega universitaria Sara Campanella, avrebbe aiutato il figlio a fare perdere le sue tracce. E' quanto scrive sull'ordinanza di custodia cautelare il gip del Tribunale di Messina Eugenio Fiorentino nella ordinanza di custodia... 🔗messinatoday.it

Femminicidio di Sara Campanella, il Comune di Messina paga le spese funebri - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria MESSINA – Il Comune di Messina paga le spese per i fune ... 🔗msn.com

Messina non dimentica Sara Campanella: il sindaco Basile e la sua giunta pagheranno le spese per i funerali della giovane vittima di femminicidio - Un gesto simbolico e di vicinanza alla famiglia, un abbraccio silenzioso, un altro piccolo segno di rispetto e di partecipazione. Per Sara, ma soprattutto per ... 🔗rtp.gazzettadelsud.it

Omicidio Sara Campanella, l’iniziativa del Comune di Reggio Calabria: bus Atam a lei dedicato - Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di dedicare un bus Atam a Sara Campanella, ragazza uccisa a Messina qualche settimana fa ... 🔗strettoweb.com