Omicidio Santo Romano la mamma del 17enne condannato presenta denuncia per i post virali

© Napolitoday.it - Omicidio Santo Romano, la mamma del 17enne condannato presenta denuncia per i post virali 17enne condannato a 18anni e 8 mesi di reclusione per l'assassinio di Santo Romano è andata dalla Polizia Pistale per presentare denuncia in relazione ai post con foto del figlio e scritte provocatorie apparsi sui social dopo la firma della sentenza di condanna e divenuti subito. 🔗 La madre dela 18anni e 8 mesi di reclusione per l'assassinio diè andata dalla Polizia Pistale perrein relazione aicon foto del figlio e scritte provocatorie apparsi sui social dopo la firma della sentenza di condanna e divenuti subito. 🔗 Napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Processo per l’omicidio di Santo Romano, la mamma: “Il suo assassino oggi non ha nemmeno alzato lo sguardo” - Inizia il processo per l'omicidio del 19enne, ucciso a novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. La fidanzata porta la scarpa del ragazzo: "Non riesco a separarmene"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Santo Romano, il killer minorenne condannato a 18 anni e otto mesi. La mamma della vittima: «La giustizia ha fallito, uno schifo» - Diciotto anni e otto mesi di reclusione. È la sentenza emessa nei confronti del minorenne che, nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, ha ucciso con un colpo di pistola il 19enne Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni del capoluogo campano all’esito del processo che si è concluso con la modalità del rito abbreviato. 🔗open.online

FOTO/ Al via processo per omicidio del 19enne Santo Romano - Tempo di lettura: 2 minuti“Sono tesa. Confidiamo nella vera e sana giustizia”. Queste le parole di Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, giovane promessa del calcio morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morto Santo Romano, il giallo dei post. La madre dell’assassino: «Mio figlio non c’entra» - Ha deciso di rivolgersi alla polizia postale, chiede che venga fatta chiarezza su una storia che - spiega - rischia di danneggiare il figlio. Omicidio di Santo Romano, rompe il silenzio la madre del.. 🔗ilmattino.it

Omicidio Santo Romano: assassino condannato a 18 anni. La mamma: “Fate schifo” - Condannato a 18 anni il minorenne accusato dell'omicidio di Santo Romano; il pm aveva chiesto 17 anni di reclusione ... 🔗fanpage.it

Omicidio Santo Romano, la madre del condannato denuncia i post sui social: “Non è stato mio figlio” - La madre del diciassettenne condannato in primo grado per l’omicidio di Santo Romano ha deciso di rivolgersi alla polizia postale, chiedendo che venga fatta chiarezza su una vicenda che, a suo dire, r ... 🔗vocedinapoli.it