Omicidio Resinovich Claudio Sterpin | Liliana non è mai uscita di casa il giorno che è morta quella che si vede in video è una sosia

© Leggo.it - Omicidio Resinovich, Claudio Sterpin: «Liliana non è mai uscita di casa il giorno che è morta, quella che si vede in video è una sosia» Omicidio? Non ha ancora una soluzione il giallo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. L'apertura di un'indagine per. 🔗 Suicidio o? Non ha ancora una soluzione il giallo di, la donna scomparsa a Trieste e ritrovatail 5 gennaio del 2022. L'apertura di un'indagine per. 🔗 Leggo.it

Omicidio Liliana Resinovich, il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin: "Pensava ai soldi" - Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso 🔗notizie.virgilio.it

Claudio Sterpin insiste: “Il marito di Liliana Resinovich sa la verità, omicidio per ragioni economiche” - Claudio Sterpin è tornato a parlare del caso Liliana Resinovich dopo le indiscrezioni sulla super perizia che escluderebbe il suicidio per la donna: "Il marito di Liliana conosce la verità sull’assassinio della moglie. Se non è stato lui a ucciderla, aiutato da qualcuno, è il mandante dell’omicidio per ragioni economiche".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin dubita di Claudio Sterpin: il mistero delle chiavi - "Qualcuno potrebbe essere entrato in casa, manca un mazzo di chiavi", è il dubbio espresso dal marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin 🔗notizie.virgilio.it

Liliana Resinovich, Sterpin sulle telecamere: “Lilly non è mai uscita di casa, quella donna è una sosia” - Secondo l'amico di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin, la 63enne non sarebbe uscita di casa la mattina del 14 dicembre 2021 e la donna inquadrata dalle ... 🔗fanpage.it

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin infuriato: “È un cataclisma, il video di Lilly…” - Liliana Resinovich, il giallo della donna trovata senza vita a Trieste a gennaio 2022: gli ultimi aggiornamenti e le parole di Claudio Sterpin ... 🔗ilsussidiario.net

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin vs Sebastiano: “Lilly non aveva debiti!”/ E l’avvocato sul video… - Il giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado con le parole di Claudio Sterpin e quelle del suo avvocato, Squitieri: cosa hanno detto ... 🔗ilsussidiario.net