Omicidio Pierina Paganelli a Quarto Grado la moglie di Dassilva attacca Manuela Bianchi | l' accusa di Valeria

© Notizie.virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, a Quarto Grado la moglie di Dassilva attacca Manuela Bianchi: l'accusa di Valeria Quarto Grado, la moglie di Louis Dassilva, accusato dell’Omicidio di Pierina Paganelli, ha sostenuto che il marito sia stato incastrato 🔗 Intervenuta a, ladi Louisto dell’di, ha sostenuto che il marito sia stato incastrato 🔗 Notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio Pierina Paganelli, isolata una voce maschile insieme all'urlo della donna: l'esclusiva a Quarto Grado - Dopo l'omicidio di Pierina Paganelli l'assassino avrebbe detto qualcosa: spunta una voce maschile, l'indiscrezione a Quarto Grado 🔗notizie.virgilio.it

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi - Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi – Si è protratto per oltre sei ore l’interrogatorio di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Dal carcere, il 35enne senegalese alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci ha smentito le dichiarazioni di Manuela Bianchi, sua ex amante e nuora della signora deceduta. 🔗tvzap.it

Omicidio di Pierina Paganelli, lo sfogo choc di Roberta Bruzzone su Valeria Bartolucci: "Rischia la vita" - Valeria Bartolucci "rischia la vita", secondo Roberta Bruzzone: la criminologa si sfoga sulla pressione mediatica dopo l'omicidio di Pierina Paganelli 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio Pierina Paganelli, a Quarto Grado la moglie di Dassilva attacca Manuela Bianchi: l'accusa di Valeria; Omicidio Pierina Paganelli, a Quarto Grado L’ACCUSA CHOC di Valeria Bartolucci a Manuela: “Dassilva non deve fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara. La Bianchi? Non mi ha detto che andava a letto con mio marito perché…”; Pierina Paganelli, Valeria su Louis Dassilva: Si rifiuta di mangiare e bere, si sta lasciando andare; Valeria Bartolucci torna all'attacco di Barzan: Le Iene hanno scoperto la polvere sotto al tappeto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio Pierina Paganelli, a Quarto Grado la moglie di Dassilva attacca Manuela Bianchi: l'accusa di Valeria - Intervenuta a Quarto Grado, la moglie di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, ha sostenuto che il marito sia stato incastrato ... 🔗virgilio.it

Pierina Paganelli, Valeria su Louis Dassilva: "Si rifiuta di mangiare e bere, si sta lasciando andare" - "Quarto Grado" intervista Valeria Bartolucci moglie di Louis Dassilva, il cittadino senegalese arrestato il 17 luglio 2024 con l'accusa di aver compiuto l'omicidio di Pierina Paganelli, di 78 anni, so ... 🔗msn.com

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci: “Preoccupata per Louis, lui in carcere perchè fa comodo così” - Il giallo di Pierina Paganelli a Quarto Grado con una lunga intervista a Valeria Bartolucci: ecco che cosa ha detto la moglie di Dassilva ... 🔗ilsussidiario.net