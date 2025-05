Omicidio Liliana Resinovich l’accusa di Claudio Sterpin | Non era lei nel video

Omicidio Liliana Resinovich continua a essere al centro dell'attenzione pubblica a Trieste e nel resto d'Italia. A oltre tre anni dalla sua scomparsa il 14 dicembre 2021, seguita dal ritrovamento del corpo il 5 gennaio successivo in un'area boschiva nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, il mistero persiste. Nonostante l'ipotesi di suicidio sia ancora discussa, l'idea che si tratti di un Omicidio ha preso piede, soprattutto dopo l'apertura di un'indagine formale nei confronti del marito, Sebastiano Visintin. Questa iniziativa è considerata tardiva da molti.Le teorie di Claudio Sterpin e le immagini di sorveglianzaTra i principali sostenitori della teoria dell'Omicidio c'è Claudio Sterpin, definito "amico speciale" della vittima. Sterpin è convinto che Liliana non sia mai uscita di casa il giorno della sua morte.

