Omicidio Giulia Tramontano il dolore della sorella Chiara raccontato in un libro

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Giulia Tramontano, il dolore della sorella Chiara raccontato in un libro Giulia, nel giorno del suo compleanno, e un libro per cercare di lenire il dolore: Chiara Tramontano si affida alla scrittura come atto liberatorio per quella rabbia che - a distanza di due anni dall'Omicidio della sorella e del bambino che portava in grembo - non si placa. "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te", scrive Chiara. Il titolo "Non smetterò mai di cercarti" è una promessa. "Parla della disperazione, ma anche della forza che abbiamo dovuto trovare per combattere, per chiedere giustizia, per non arrenderci. 🔗 "In questa vita avrei voluto fare di più. Avrei voluto salvarti. Avrei voluto che il destino fosse meno crudele e non permettesse che mani violente ti strappassero da noi". Un post sui social per ricordare, nel giorno del suo compleanno, e unper cercare di lenire ilsi affida alla scrittura come atto liberatorio per quella rabbia che - a distanza di due anni dall'e del bambino che portava in grembo - non si placa. "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo unper te", scrive. Il titolo "Non smetterò mai di cercarti" è una promessa. "Parladisperazione, ma ancheforza che abbiamo dovuto trovare per combattere, per chiedere giustizia, per non arrenderci. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Impagnatiello ha premeditato l'omicidio di Giulia Tramontano per 6 mesi - Alessandro Impagnatiello ha premeditato l'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, incinta del loro bambino, per quasi sei mesi. Questa la "tranquillizzante certezza" acquisita dai giudici di Milano che lo scorso 25 novembre hanno inflitto la condanna - primo grado - all'ergastolo per... 🔗milanotoday.it

Giulia Tramontano, i giudici: “Omicidio premeditato 6 mesi, gravidanza condanna a morte” - (Adnkronos) – Per quasi sei mesi Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano uccisa quando era incinta di… L'articolo Giulia Tramontano, i giudici: “Omicidio premeditato 6 mesi, gravidanza condanna a morte” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

«Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio per quasi 6 mesi. Giulia Tramontano ha capito che moriva anche suo figlio Thiago» - Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano per «quasi 6 mesi». A metterlo nero su bianco i giudici della Corte d’Assise nelle motivazioni della condanna all’ergastolo dell’ex barman, sottolineando che l’idea di uccidere la compagna risalirebbe già al dicembre prima. Quanto accaduto il 27 maggio 2023, quando ha colpito Giulia con 37 coltellate, dopo che lei e la donna con cui aveva una relazione parallela si erano incontrate, «ha determinato una svolta». 🔗open.online

