Omicidio di Carmela l' ex compagno | Ci eravamo lasciati ma i rapporti erano sereni

© Salernotoday.it - Omicidio di Carmela, l'ex compagno: "Ci eravamo lasciati, ma i rapporti erano sereni" Carmela Quaranta, la 42enne. 🔗 "Da circa tre mesi non ci frequentavamo. Che io sappia non aveva nemici, ma io non la frequentavo più e quindi non so se frequentava qualcun altro". A dirlo, intervistato dal programma Pomeriggio Cinque, il 56enne di Mercato San Severino indagato per la morte diQuaranta, la 42enne. 🔗 Salernotoday.it

Omicidio Carmela Quaranta: segni di strangolamento, indagato il compagno - È stata trovata senza vita nella camera da letto della sua abitazione in via Trieste, a Mercato San Severino, la sera di Pasqua, Carmela Quaranta, 42 anni, operatrice sanitaria, divorziata e madre di due figlie. A scoprire il corpo è stata un’amica, preoccupata per l’assenza di contatti da giorni. Il compagno di Carmela Quaranta indagato per omicidio volontario L’ipotesi iniziale di una morte accidentale ha presto lasciato spazio a sospetti ben più gravi. 🔗notizieaudaci.it

Ieri in Campania: 24enne vuole farla finita, salvata dai Carabinieri. Ipotesi di omicidio per la morte di Carmela Quaranta - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì primo maggio 2025. Avellino – A Montoro, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell’area. 🔗anteprima24.it

Mercato San Severino, omicidio Quaranta: «Niente litigi con Carmela» - «Ci eravamo lasciati da tre mesi, non ci frequentavamo più ma i rapporti erano buoni». Sono le parole di G.S., il 56enne indagato per l’omicidio di Carmela Quaranta, ... 🔗ilmattino.it

Carmela Quaranta trovata morta in casa: «È stata strangolata». È caccia al Dna: indagato il compagno - È ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell'abitazione di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino (Salerno) che la sera di ... 🔗msn.com

Chi era Carmela Quaranta, trovata morta a Mercato San Severino? Aperta un'indagine per omicidio - Si indaga per omicidio sulla morte di Carmela Quaranta, 42 anni, trovata senza vita nella sua casa di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, la notte di Pasqua. A darne notizia sono i ... 🔗tag24.it